الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الموريتانى ينقذ 20 بحارا ويبحث عن مفقودين بعد غرق باخرة

الجيش الموريتانى
الجيش الموريتانى

 أعلنت القوات المسلحة الموريتانية إنقاذ 20 بحارا من باخرة غرقت في شواطئ موريتانيا.


وأكدت القوات المسلحة في بيان  أن الباخرة التي غرقت في عرض البحر كان على متنها طاقم مكون من 22 بحارا بينهم 18 موريتانيا و 4 أجانب.


وأضاف أن تدخل قارب خفر الشواطئ (آرغين) مكن من إنقاذ 20 بحارا بينما لا يزال البحث جاري عن مفقودين اثنين.

 

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 36 ألفا و312 حالة.


وذكرت الصحة الموريتانية - في بيان  أنه جرى تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بكورونا؛ لترتفع الحصيلة إلى 782 حالة وفاة، كما جرى تسجيل 39 حالة شفاء؛ بإجمالي حالات سجلت منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي 35 ألفا و56 حالة.

على القوات المسلحة مفقودي مفقودين أجانب أعلنت موريتانيا عرض شواطئ الجيش الموريتاني قوات المسلحة الموريتانية الموريتاني

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