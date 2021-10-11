فى عيدها الـ33.. سيمفونية إبداعية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور (صور)

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عزفت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر سيمفونية إبداعية؛ احتفالا بعيدها الـ33، ضمت مجموعة من الألوان الفنية الجادة، حيث أقيمت 7 حفلات متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى المسرح الكبير؛ كرم دافدي اسكلماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي والمستشار الثقافي لسفارة إيطاليا بالقاهرة السوبرانو العالمية الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة؛ تقديرا للتعاون المثمر مع المعهد وإسهاماتها في نشر فن الأوبرا وبمناسبة مرور 150 عامًا على تقديم أوبرا عايدة في مصر لأول مرة باعتبارها أشهر وأهم من قام بأداء دور البطولة بها وذلك خلال الحفل الذي أقيم لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أروكسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى اليو أورتشيللو، ومشاركة كورال أوبرا القاهرة وإخرجه حازم طايل.

وتضمن مختارات موسيقية من أوبرا عايدة بنسختها الأولى التي قدمت عام ١٨٧٢، إلى جانب مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية كان منها صلاة الغروب الصقلية - التراڤاتورى - ريجوليتو لڤيردي، قوة المصير - الأميرة الغجرية لكولمان، حلاق أشبيليه لروسيني ولابوهيم لبوتشيني.

وأداها ببراعة واقتدار إيمان مصطفى، ومنى رفلة، وداليا فاروق، وسلمى الجبالي، وچولي فيظي، وليلى إبراهيم، ورضا الوكيل، وعزت غانم، وعماد عادل، ومصطفى محمد، وهاني الشافعي، ووليد كريم، وعمرو مدحت.

منى رفلة

منى رفلة

وشهد مسرح النافورة أمسية من زمن الفن الجميل أحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وضمت موسيقى بعنوان عيد الأوبرا فكرة وإعداد قائد الحفل، إلى جانب مختارات من أشهر المؤلفات التي كتبها كبار الملحنين منها "زوروني كل سنة مرة، القريب منك بعيد، قولوا لعين الشمس، نصرة قوية، شفت حبيبي، سالمة يا سلامة، ع الدوار، أهو ده اللي صار، عن العشاق، ليلة من الليالي، اشتروني، نشيد الجامعة، أنا المصري، كنت فين، خايف مرة أحب، هنا القاهرة، وبالأحضان، وتألق خلالها كل من ياسر سليمان، أحمد عفت، صابرين النجيلي، رحاب مطاوع.

منى رفلة

صابرين النجيلي

وعلى المسرح الصغير قدمت مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة بإشراف عازف الفيولينة محمود عثمان عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من ميخائيل جلينكا، جوزيف هايدن، فيليكس مندلسون.

رحاب مطاوع خلال الاحتفالية

أما مسرح الجمهورية استضاف حفلا لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض والتابع للمركز القومي لثقافة الطفل وتضمن مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة.

أحمد عفت

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية أقيم حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي تضمن عدد من الروائع الغنائية لكوكب الشرق أم كلثوم هي:/سيرة الحب - فات الميعاد تغنت بهما غادة أدم، وثورة الشك - شمس الأصيل شدت بهما رحاب عمر.

نجوم الاوبرا والسيمفونى في الاحتفالية

وعلى مسرحي سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور، تألق طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، حيث أقيم حفلين لفصول كورال الأطفال تدريب الدكتور محمد حسني، والغناء العربي تدريب الدكتور وليد حيدر، وذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت هيام بكوكبة من المؤلفات الغنائية المتنوعة كان منها فيها “حاجة حلوة، احلف بسماها ، دولا مين، أغلى اسم، على بلد المحبوب، النور مكانه، أن كنت ناسي، يا مسافر وحدك، أما براوة وغيرها”.