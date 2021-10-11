بعد إحالته للمحكمة من هو الفنان شادي خلف المتهم بالتحرش؟

أُحيل الفنان شادي خلف للمحاكمة على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات خلال أحد ورش التدريب على التمثيل.

تقدمن الفتيات ببلاغ يتهمون فيها الفنان الشاب الشهير بـ"عاطف الطاير" بفيلم "كلمني شكرًا"، بالتحرش والتعدي عليهن، الأمر الذي تسبب في تصدر اسمه ضمن قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الإجتماعي.



من هو شادي خلف الفنان المتهم؟

شادي نبيل خلف، هو ابن الشاعر نبيل خلف، ولد في 13 من شهر أكتوبر عام 1977، بمحافظة القاهرة، حيث نشأ شادي في أسرة مثقفة فوالده واحد من أشهر شعراء الأغنية الحاليين.

درس شادي في كلية التجارة ثم سافر بعد تخرجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً إلى نيويورك وذلك لتلقي كورسات في التمثيل.

كما درس في مدرسة لندن للفيلم، شارك في عدة أعمال فنية وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط الفصل وذلك عن دوره في فيلم “قبلات مسروقة”، تميز بأدائه وملامحه المصرية وقدرته على تقديم أدوار متنوعة، عام 2015 تزوج من آية ابنة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي والإعلامية نهال كمال.



اتهام والده بالاستيلاء علي 200 مليون بقضية فساد الداخلية

تم اتهام والده بالاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه وذلك في قضية “فساد الداخلية” والتي اتهم فيها بالاستيلاء على أموال الوزارة، وذلك لأنه كان يترأس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية أثناء وزارة حبيب العادلي.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة نبيل خلف بالسجن ثلاث سنوات وتم إلزامه برد 62 مليون جنيه كما تم تغريمه مبلغ مماثل.

كما ثبت للمحكمة توافر ركن العمد لديه في الجريمة والإضرار بالمال العام، كذلك عوقب الوزير السابق حبيب العادلي بغرامة 500 ألف جنيه لإدانته بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال وليس العمد، ولكنه رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 72 عامًا.