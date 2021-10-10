«الإحصاء» يكشف خريطة إصابات الأجانب بمصر خلال الموجة الثالثة

أظهرت دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى إصابات الأجانب فى مصر سجلت 1520 إصابة خلال الفترة بين 30 ديسمبر 2020 و29 يونيو 2021، وسجلت محافظة جنوب سيناء أعلى عدد إصابات من الأجانب حيث بلغت 569 إصابة، يليها محافظة أسوان حيث سجلت 392 إصابة، ثم محافظة القاهرة161 إصابة.

أشارت الدراسة التى حصلت على نسخة تفصيلية منها "الدستور"، إلى تذيل محافظات الوادى الجديد، قنا ومطروح أقل محافظات الجمهورية تسجيلًا لإصابات الأجانب داخل مصر بعدد إصابة واحدة بكل منهم خلال فترة الدراسة.

وبدراسة الإجمالى الأسبوعى لإصابات الأجانب وفقًا للمحافظة خلال الفترة بين 30 ديسمبر 2020 و29 يونيو 2021، وجد أن إصابات الأجانب ظهرت فى 21 محافظة، وكانت أعداد الإصابات الأسبوعية فى جنوب سيناء هى الأعلى وهو ما أثر على نمط السلسلة للمحافظة كذلك الأمر فى محافظة أسوان.

كما أنه من الملاحظ أن أغلب المحافظات التى ظهر بها إصابات للأجانب كان نمط السلسلة بها مستقر فى الموجة الثانية والموجة الثالثة فيما عدا جنوب سيناء وأسوان اللتان شهدتا ارتفاعا فى الموجتين.

ويعد فيروس كورونا من الأوبئة ذات الانتشار الواسع والعدوى السريعة، حيث تتضاعف الإصابات الجديدة فى فترات زمنية قصيرة، ولدراسة سرعة انتشار الفيروس تم حساب معدل النمو الأسبوعى لإصابات المصريين خلال فترة الدراسة، حيث يعكس معدل النمو مدى سرعة تغير عدد الإصابات أسبوعًا بعد أسبوع.

وسجل معدل نمو أعداد المصابين المصريين أعلى قيم لها فى الأسابيع الأولى لظهور المرض، حيث سجل معدل النمو 34 فى الأسبوع الأول من بداية تسجيل الإصابات بالفيروس وهو أعلى قيمة منذ بداية الجائحة لعدم وجود إجراءات احترازية فى بداية الإصابات، وقد شهدت الفترات التالية انخفاضا ملحوظا فى معدلات النمو لكل أسبوع نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، وبنهاية الموجة الأولى سجل معدل النمو 0.018 فى حين أنه سجل 0.062 وهو أعلى قيمة للمعدل بالموجة الثانية بينما سجل 0.030 وهو أعلى قيمة له خلال الموجة الثالثة.