الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

توزيع جوائز مسابقة صلاح هلال الأدبية للقصة القصيرة الخميس

مسابقة صلاح هلال
مسابقة صلاح هلال الأدبية للقصة القصيرة

توزع جوائز مسابقة صلاح هلال الأدبية للقصة القصيرة فى العالم العربي فى دورتها السادسة لعام 2021 تحت 18عام - دورة الروائي الكبير الراحل  فؤاد حجازي-، يوم الخميس 14 أكتوبر فى تمام الساعة السادسة مساء بقصر ثقافة نعمان عاشور، برعاية أمل عبدلله رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي وعاطف عميرة مدير عام ثقافة الدقهلية، والدكتورعاطف خاطر مدير القصر.

ويشارك فى الحفل أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة قامات أدبية كبري أبرزهم الأديب والناقد أبو العينين شرف الدين، والدكتور والناقد نادر عبد الخالق، والأديب والناقد محمود الديداموني.

وفاز فى المسابقة كل من البراعم في القصة القصيرة مريم محمد صلاح عن قصة «العلم يرفرف» من مصر، وابتهال المعرف عن قصة "ابسامة ألم " من المغرب، وأية محمد حلمي عن قصة "يباب الأفكار" من مصر، ونور رضا ابومسلم عن قصة " الأميرة السوداء" من مصر.

وأعلنت هيئة المسابقة عن شروط المسابقة والتى تتمثل فى أنه فى حال عدم الحضور للفائز سيتم حجب الجائزة، وأنه ينبغي أن يتسلمها من ينوب عن الفائز، فى الوقت نفسه بالنسبة الى الفائزين من الدول العربية سيتم إرسال جوائزهم علي العنوان المذكور مع السيرة الذاتية عن طريق البريد، كما  نشرت جميع الأعمال الفائزة فى مجلة مبدعون الأدبية العدد 32 ويتم توزيعها فى حفل الجوائز.

مسابقة صلاح هلال الأدبية فى القصة القصيرة على مستوى الوطن العربي، أنشائها ويقدم جوائزها الكاتب الأديب صلاح هلال، وتتولى لجنة من كبار النقاد تقييم المشاركات المسابقة فى القصة القصيرة.
أما جوائز المسابقة؛ فهي تنقسم إلي 2500 جنيه، كما يمنح الفائز الأول درع المسابقة وجائزة مالية وشهادة تقدير، كما يمنح الفائزين من الثانى حتى الرابع جائزة مالية وشهادة تقدير وميدالية المسابقة، ومن الخامس حتى العاشر شهادة تقدير وميدالية المسابقة، كما تنشر الأعمال الفائزين في مجلة مبدعون بعد تاريخ فوزهم من الأول إلى الرابع.

قصر ثقافة نعمان عاشور الهيئة العامة لقصور الثاقفة مسابقة صلاح هلال الأدبية للقصة القصيرة الروائى الراحل فؤاد حجازي إقليم شرق الدلتا الثقافي

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