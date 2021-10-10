الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد كشك عن ردود فعل حكاية «بدون ضمان»: «أمي قالتلي بكرهك»

احمد كشك وهاجر احمد
احمد كشك وهاجر احمد

عبر الفنان أحمد كشك عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن دور عصام الشخصية التي يقدمها في مسلسل «إلا أنا» حكاية «بدون ضمان» خاصة المشاهد التي جمعت بينه وبين الفنانة هاجر أحمد التي تقدم في العمل شخصية زوجته ويقوم بتعنيفها.

وقال «كشك» في تصريحات لـ«الدستور» إنه تلقى رسائل شتائم بسبب ما فعله في المسلسل مع هاجر أحمد، مؤكداً أنه سعيد بكل ردود الفعل التي جاءت له خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 الفنان أحمد كشك

وأوضح أن أكثر الرسائل التي جاءت له كانت من الجمهور العادي ومن المقربين منهم ومن المتابعين للمسلسل، مشيراً إلى أن أكثر الرسائل أو التعليقات كانت موجهة ومباشرة وليست من شخص أو جمهور عادي لكن من والدته التي اتصلت به وقالت له عبر مكاملة جمعت بينهما: «أنا بكرهك».

يشار إلى أن حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا» بطولة هنادى مهنى، إسلام جمال، أحمد بدير، هاجر أحمد، أحمد كشك، سلوى عثمان، وعدد أخر من الممثلين، تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل. 

 الفنان أحمد كشك

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

ويعرض ايضا للفنان احمد كشك مسلسل "60 دقيقة" من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج Cedars art Production، وهو من بطولة كل من ياسمين رئيس، ومحمود نصر، وشيرين رضا، وسوسن بدر، وخالد كمال، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

 الفنان أحمد كشك
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