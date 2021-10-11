20 غرزة فى رأس محام أثناء مشاجرة مع زميل له بمجمع محاكم المحلة

تكثف مباحث المحلة جهودها للقبض على محامي قام بالتعدي على زميله داخل مجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية باستخدام سلاح أبيض "مطواه" أمام قاعة جلسات الطابق الرابع ما أسفر عن إصابة الأخير بـ20 غرزة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام باستقبال "السيد. ر" محامي 50 عاما ومصاب بعدة جروح قطعية في الرأس استلزمت 20 غرزة.

تبين من التحريات اعتداء محامي يدعى "إبراهيم. م" في العقد الثالث من العمر على المجني عليه بسلاح أبيض أمام قاعة جلسات الطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأكد المجني عليه أنه أصيب بإصابات بالغة في رأسه استلزمت 20 غرزة، مضيفا أن المتهم فر هاربا ولم يتمكن أحد من القبض عليه.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 32136 لسنة 2021 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

في سياق آخر شهدت منطقة أبو راضي التابعة لحي أول المحلة الكبرى قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالسب والضرب على ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة وعدد من العاملين أثناء القيام بتنفيذ إزالة أعمال بناء مخالف بعقار بالمنطقة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى يفيد ورود بلاغ من ممدوح النجار رئيس حي أول يتهم فيه عدد من الأشخاص باعتراضهم والتعدي عليهم بالسب والضرب وقذفهم بالحجارة أثناء تنفيذ إزالة أعمال بناء مخالف بأحد العقارات بمنطقة أبو راضي دائرة أول المحلة.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.