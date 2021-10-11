5 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعانى من التهاب المعدة

يأتي التهاب المعدة مصحوبًا بمجموعة من الأعراض المزعجة مثل الغثيان والقيء وحرقة المعدة وآلام البطن، ويعتبر ما تأكله خلال نوبة من هذه المشكلة الهضمية مهم للغاية، فبعض الأطعمة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم الأعراض التي تأتي معها.

التهاب المعدة هو حالة تهيج في البطانة الداخلية للمعدة، حيث يمكن أن يكون حادًا ويستمر لمدة يوم إلى 3 أيام فقط، أو مزمنًا وفيها يستمر لعدة أيام وحتى بضعة أسابيع، حسبما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

تميل معظم حالات التهاب المعدة إلى الشفاء من تلقاء نفسها، والهدف هو السماح بتهدئة تهيج المعدة أو التهابها بشكل طبيعي أو أحيانًا بمساعدة الأدوية مثل المضادات الحيوية وتلك التي تساعد في تقليل إنتاج حمض المعدة.

ومن المهم جدًا بالنسبة لك مراقبة نظامك الغذائي بعناية إذا كنت تعاني من التهاب المعدة، خاصة إذا كنت ترغب في الاستمتاع بانخفاض ملحوظ في الأعراض، فيما يلي الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من التهاب المعدة.

الوجبات السريعة

تشتهر الوجبات السريعة بأنها دهنية، لذا يجب التخلص من الوجبات السريعة من نظامك الغذائي أثناء محاولة التعافي من نوبة التهاب المعدة.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الدهون والزيوت بالتأكيد إلى تفاقم الغثيان وحرقة المعدة، وكلاهما من الأعراض الشائعة جدًا لكابوس الجهاز الهضمي.

الوجبات الحارة

يمكن أن يتسبب في زيادة إفراز المعدة للحمض، مما يؤدي إلى حرقة المعدة، ومن المعروف أيضًا أن التهاب المعدة يسبب تقرحات المعدة، فإن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يسبب لهم تهيجًا، مما يتركك في قدر كبير من الألم.

الكحول

يمكن إلقاء اللوم في كثير من حالات التهاب المعدة على شرب الكثير من الكحول، فمن الأفضل لك الابتعاد مؤقتًا عن تناول أي المشروبات الكحولية.

القهوة

القهوة من المشروبات التي يمكن أن يسبب تهيج البطانة الداخلية للمعدة تمامًا مثل الكحول، لهذا السبب بالضبط يجب تجنب تناول كوب من جو المفضل لديك أثناء محاربة التهاب المعدة.

المشروبات الكربونية

يمكن أن تسبب الغازات الموجودة في هذه المشروبات انتفاخًا في البطن، وهو أمر يمكن أن يزيد من حدة الأعراض المختلفة لالتهاب المعدة.