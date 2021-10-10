«التحرير الفلسطينية»: تجريف الاحتلال للمقبرة اليوسفية انتهاك لحرمة الموتى

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بتجريف المقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى انتهاك لحرمة الموتى والديانات السماوية محذرة من عواقبها.

وأضافت المنظمة على لسان أحمد التميمي عضو لجنتها التنفيذية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني: "إن حرمة الموتى مصانة لدى الديانات السماوية والقوانين الوضعية وفي مقدمتها القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين دول العالم، والتي تنتهكها سلطات الاحتلال بشكل صارخ وعلني، ضاربة بعرض الحائط كل القيم وكل المحظورات الدينية والأخلاقية".

وذكرت المنظمة أن ما حصل ضد المقدسات وانتهاك حرمة الموتى في الأراضي الفلسطينية وآخرها جريمة اليوم بحق المقبرة اليوسفية، يضع المجتمع الدولي وهيئاته في مرمى الاتهام والمشاركة بهذا الانتهاك، كونه يسكت ويتغاضى عن ردع ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.