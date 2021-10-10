الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أثار الفنان خالد الصاوي قلق محبيه بعد انتشار صور له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يجلس على كرسي متحرك إثر إصابته أثناء تصوير أحد الأعمال السينمائية.

وتساءل محبو خالد الصاوي عن طبيعة الإصابة وقامت زوجته مي كريم بكتابة منشور عبر صفحتها بفيسبوك تشرح فيه طبيعة الإصابة وموعد عودته لممارسة حياته بشكل طبيعي، مؤكدة أنه سيعود لحياته بشكل طبيعي بعد يومين على الأكثر. 

وكشف خالد الصاوي في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تفاصيل ما حدث له قائلاً:"بقالي ساعتين مثلاً ما بين رغبتي أصلح ما فكسته بلا قصد مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع وفي قمة التأثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا أميز واروش واعمق صلة". 

أضاف الصاوي: "ناس بتبعتلي وببعتلها أحلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر والحقوا كريم حينتحر عشان بيري حتتجوز تاني". 

أكد: "باختصار عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر وخلال 3 أيام يعود الشقي بقي بامرالله ولما قعدت عالكرسي لأن المسافة كبيرة طلبت معايا فوتوولما شفت الصورة حسيت بشي بس استعجلت او افتكست او المسكنات لعبت الدنيئة فقلقتكم بلا داعي سوري جدًا أهم شئ أن اللي بيننا كل مرة يثبت إصالته أحبكم أكثر مما تتسع العبارة".

مواقع التواصل خالد الصاوي يشارك في مواقع التواصل الاجتماعي شيرين رضا اول تعليق المخرج هانى خليفة بشكل طبيعي مواقع التواصل الإجتماع واقع التواصل الاجتماعى

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«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

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