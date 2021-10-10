الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رغم تحذير «الدستور» قبل عام.. كوبرى الساحل يشهد كارثة جديدة

جريدة الدستور

حذرت جريدة «الدستور» قبل عام في تقرير نشرته بتاريخ 13 نوفمبر 2020 بعنوان «كوبري الساحل بدون أسوار حديدية.. والأهالي تستغيث: أنقذونا»، من خطر الكوبري على المواطنين، قبل وقوع حادثة اليوم.

ورصدت «الدستور» في التقرير شكاوى الأهالي من حالة الكوبري السيئة، ومطالبات الأهالي بتركيب أسوار له.

وسقطت سيارة ميكروباص، عصر اليوم، تقل عددا من الركاب، في نهر النيل أعلى كوبرى الساحل بمنطقة إمبابة، ورغم مرور ساعات على الحادث إلا أنه حتى الآن لم يعثر على ناجين.

لقراءة التقرير كاملا.

كوبري الساحل بدون أسوار حديدية.. والأهالي تستغيث: أنقذونا

 

 

 

 

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وائل لطفي

منير

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