مخابز القاهرة: نقوم بتطوير الخطوط لإنتاج الخبز والحلويات والمعجنات

قال اللواء على أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تقوم بأكثر من دور فعال في توفير الخبز البلدي المدعم، من خلال المخابز المنتشرة لها في محافظات القاهرة الكبرى، ومن ثم صرفه على البطاقات التموينية من خلال ماكينات الصرف الآلي بواقع توزيع 5 أرغفة للفرد يوميا و150 رغيفًا شهريًا، وتقوم بإنتاج 50 طن دقيق يوميا، لافتا إلى أنه يتم إنتاج 1450 رغيفًا على كل جوال دقيق استخراج 82%.

وأضاف رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الشركة لها مصنعين لإنتاج المعجنات والباتيهات والحلويات وغيرها بأسعار مخفضة من خلال منافذها البالغة نحو 15 منفذا وفرع المنتشرة في محافظات القاهرة الكبرى وطرحها للجمهور بأسعار مخفضة 25 إلى 35 % والمصنعين في منطقتي الجيزة والقاهرة.

وأكد أن المصانع تقوم إيضا بالتعبئة والتغليف من خلال إنتاجها لحلويات المولد النبوي الشريف في عبوات اقتصادية، وتشارك أيضا في المعارض الدولية بطرح منتجاتها من الحلويات والباتيهات والمعجنات وغيرها من المنتجات، بجانب أنها تقوم بتطوير جميع خطوط الإنتاج التابعة لها لتقوم بدور فعال يصب لصالح المواطنين.

وأشار إلى أن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى تقوم بمد الشركات الشقيقة وهي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية والهايبرات ودلتا ماركت التابعتين لشركتي تجارة الجملة العامة بمنتجاتها بأسعار مخفضة وتنافسية.