الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في حادث انقلاب تروسيكل وموتوسيكل بالفيوم

حادث
حادث

أصيب 4 في حادث انقلاب تروسيكل وموتوسيكلين على طريق بقرية الغرق قبل ملف العوينات التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، منذ قليل.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا انقلاب تروسيكل وموتوسيكلين، على طريق بقرية الغرق قبل ملف العوينات التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم،  ليتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لعلاجهم.

تم نقل المصابين إلى استقبال مستشفى إطسا المركزي، لإجراء الإسعافات اللازمة لهم لإنقاذ حياتهم، وإجراء الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اصابة 4أشخاص حادث سير الغرق الفيوم

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