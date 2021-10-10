محافظ البحيرة: حرب أكتوبر ستظل ملحمة وأنشودة فخر تضىء لنا الآفاق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة وأنشودة فخر تضيء لنا الآفاق نحو مستقبل تمتزج فيه ذكرى النصر بروح التحدي تجسد تلاحم جيش وشعب مصر الذي أذهل العالم أجمع، وشاهد على قدرة وشجاعة قواتنا المسلحة وعبقرية التخطيط العسكري.

وأشاد محافظ البحيرة بالدور الحيوي التنويري والتعليمي الذي تقوم به منطقة البحيرة الأزهرية في تنمية قيم الولاء والانتماء، وترسيخ القيم الوطنية وحب الوطن والمواطنة وبناء الهوية الشخصية لدى أبنائنا طلاب الأزهر.

ونظمت اليوم الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية احتفالية بذكرى نصر أكتوبر المجيدة بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور.