الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس متهم بالتحرش بالفتيات في السلام

التحرش
التحرش

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس سائق «توكتوك» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم يقوم بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلاله التوك توك الخاص به.

وورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سائق "توكتوك" بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهم وضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

حبس تحرش نيابة السلام قسم شرطة

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منير

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