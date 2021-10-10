الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مصر تختتم مشاركتها في معرض باكو الدولي للكتاب (صور)

معرض باكو الدولى
معرض باكو الدولى للكتاب

انتهت فعاليات معرض باكو الدولى للكتاب بأذربيجان، وشاركت من خلال الجناح المصرى الذى تقيمه وزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، والجناح تحت إشراف أسامة قاسم، من خلال بروتوكول التبادل الثقافى المبرم بين مصر وأذربيجان لنشر وتصدير ثقافة كل طرف لدى الآخر.

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معرض باكو الدولى للكتاب

حضر الافتتاح ممثلاً عن هيئة الكتاب، أسامة قاسم المشرف على الجناح المصري بالمعرض، كما حرص على حضور الافتتاح من السفارة المصرية بباكو القنصل دعاء شحاتة والقنصل حسام بشارى.

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معرض باكو الدولى للكتاب

وافتتح المعرض على أحمدوف نائب رئيس وزراء أذربيجان ورافقه أنار كريموف وزير الثقافة وأنار رظاييف رئيس اتحاد الكتاب الأذربيجانى، وقد أثنى رئيس الوزراء على الجناح المصرى المتميز وعلى الإصدارات المتنوعة المعروضة، وحصل على نسخة من كتاب القاهرة المترجم إهداء من الجناح.

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معرض باكو الدولى للكتاب

ضم الجناح أحدث إصدارات هيئة الكتاب منها موسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة، وكلاسيكيات الأدب العربى المترجمة مثل كتاب في الشعر الجاهلى لعميد الأدب العربى دكتوى طه حسين، وغيرها.

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معرض باكو الدولى للكتاب
معرض باكو الدولى للكتاب وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب هيئة الكتاب على أحمدوف نائب رئيس وزراء أذربيجان إصدارات هيئة الكتاب معرض الشارقة الدولي للكتاب

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