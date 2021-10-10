«شرف العبد المؤمن».. الشيخ أشرف الفيل يوضح فضل قيام الليل

تصدر فضل قيام الليل، مؤشرات البحث خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير من المسلمين في معرفة فضل قيام الليل، وهل تقضى الحوائج فيه؟ حيث يعد قيام الليل من أشرف العبادات، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ورغّب فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد".

فضل قيام الليل

من جهته، قال الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر، إن قيام الليل هو شرف العبد المؤمن، وله ثواب كبير عند الله، ومن يقم الليل له مكانة عند الله، وهى عبادة عظيمة.

وأضاف في برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على قناة النهار الفضائية، أن بعض الفقهاء كان يصلى الفجر بوضوء العشاء، ويظل طوال هذه الفترة يصلى قيام الله.

وأشار إلى أن قيام الليل شرف ومناجاة، فعندما يقوم الإنسان يتوسل إلى مناجاة ربه، حيث تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما، أن الله جل وعلا: "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة يقول النبي ﷺ: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".

وأكد الفيل على أن كل قضاء حوائج العباد تقضى في قيام الليل ، فمن كان له عند الله حاجة، فليصل الليل، ونوه بأن قيام الليل في أوله سوف يكون ثقيلا على المسلم، ولكن عندما يتعود عليه سوف يدمنه ولا يعرف ينام إلا عندما يقوم الليل.