الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جهاز حماية المستهلك يحدد الخطوات لحل شكاوى المستهلكين

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يقوم جهاز حماية المستهلك بدور فعّال في حل المشاكل التي يتلقاها الجهاز يوميًا من خلال الوسائل المختلفة من خلال عدد من الخطوات، حيث يتم حل نسبة 94% من الشكاوى التى يتم يتلقاها من خلال التفاوض وديًا دون اللجوء إلى القضاء مع الشركات القطاع الخاص، ومع الموردين والمنتجين وغيرهم ممن تقدم ضدهم الشكاوي.

يتلقى جهاز حماية المستهلك الشكاوي من المستهلكين من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حمايه المستهلك على شبكات التواصل الاجتماعي أو على البريد الإلكتروني المخصص في الجهاز أو من خلال أبلكيشن على المحمول او تقديم شكاوي من خلال مكاتب البريد وملء الاستمارات، وإرسالها الى المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة المهندسين بشارع أحمد عرابي او من خلال التواصل تليفونيًا مع متلقي خدمة الخط الساخن والرد علي الشاكي أو من خلال الذهاب إلى المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك مرفق معه الشكوي وصورة البطاقة وصورة المستندات والفاتورة والضمان ورقم الهاتف الشاكي.

يقوم جهاز حماية المستهلك بحل الشكاوي بالتفاوض من خلال التواصل مع الشركات الموردة أو المنتجة أو المصانع أو غيرها بحل شكاوى المستهلكين حال إثبات حق المستهلك بواقع وجود فاتورة شراء وضمان بالسلع، ووجود لها عيوب في الصناعة ويكون الحل بالإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو استرداد القيمة النقدية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

حماية المستهلك حل المشاكل الشركات مستندات البريد الالكتروني التواصل الاجتماعي جهاز حماية المستهلك القضاء غرامات العقوبات قانون حماية المستهلك شكاوى المستهلكين شبكات التواصل الإجتماعي خط الدفاع الأول تقديم شكاوى الصفحة الرسمية

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