هانى رمزى ينتهى من عرض «أبو العربى» ليتفرغ لـ«القاتل الذى أحبنى»

يعيش الفنان هاني رمزي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الماضية حيث تعاقد على بطولة مسلسل جديد، ويجهز لفيلم سينمائي وحقق نجاحا كبيرا بمشاركته في فيلم “200 جنيه” خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقديم عروضه المسرحية “أبو العربي”.

وانتهى رمزي خلال الفترة الماضية من تقديم عرضه المسرحي الجديد “أبو العربي في مهمة مستحيلة” على خشبة مسرح النادي الأدبي الثقافي في جدة والتي قدمها على مدار 4و5و6 أكتوبر الماضي.

ويستعد حاليًا لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “القاتل الذي أحبني”، من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

كما يجهز لاستئناف التحضير لفيلمه الجديد “عمر المحتار” وهو اسم مؤقت، والذي أعلن عنه منذ عامين، لكنه توقف أكثر من مرة نظرًا لانشغاله بأعمال فنية أخرى بالإضافة إلى اعتراض الشعب الليبي على اسم العمل الذي يتشابه مع عمر المختار الملقب بـ"شيخ الشهداء".

وتدور مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة، يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وطرحت الجهة المنظمة للعرض تذاكر المسرحية للجمهور السعودي على 4 فئات الأولى بمبلغ 800 ريال سعودي لفئة VIP ، والثانية بمبلغ 600 ريال سعودي ، والثالثة بمبلغ 400 ريال سعودي والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 200 ريال سعودي.