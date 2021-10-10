أمسية حول «مصر السنغال» بالأعلى للثقافة الأربعاء

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، أمسية "مصر والسنغال.. علاقات ثقافية"، وذلك في إطار مبادرة علاقات ثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الجاري.

من المقرر أن تبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة السنغال؛ يعقبه كلمة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، كلمة السفير محمد الأمين آج، القائم بالأعمال بسفارة السنغال بمصر، كلمة السفير جمال عبد الرحيم متولي- مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، كلمة المستشار محمد عرابى - ممثلا للقطاع الأفريقي بوزارة الخارجية المصرية، كلمة نهي خضر سفيرة جمهورية مصر العربية بالسنغال، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتخصصين في مجال العلاقات الثقافية بين البلدين؛ من بينهم: الدكتور أنور مغيث – أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان – مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، المخرجة عزة الحسيني- رئيس مهرجان السينما الأفريقية، حسن غزال – مدير مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، ويدير اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

تقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الااجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق.

من جانب آخر، تقيم لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور معتز سيد عبد الله، ندوة بعنوان "مائة عام على مولد شيخ التربويين الدكتور حامد عمار"، وذلك في تمام السابعة مساء غد الإثنين "أونلاين" عبر تطبيق زووم.

ويدير الندوة الدكتور كمال مغيث، ويشارك بها كل من الدكتورة أسماء غيث، وإيمان رسلان، والدكتور شبل بدران، والدكتور عصام هلال، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التربية وعلم النفس.