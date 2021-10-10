منذر رياحنة يقدم حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم (صور)

بدأ اليوم مهرجان الأردن الدولي للفيلم في دورته التاسعة، وافتتح المهرجان وزير الثقافة الأردني على العايد والذي عمل لفترة سفيرا للأردن في مصر، وقدم حفل الافتتاح النجم الأردني منذر ريحانة، والذي داعب وزير الثقافة طالبًا منه ازالة الكمامة حتى يحصل المكرمين على صورة معه.

مهرجان الأردن الدولي للفيلم

تحت رعاية نقابة الفنانين الأردنيين، برئاسة حسين الخطيب، وعرض خلال حفل الافتتاح فيلم تسجيلي عن المخرج الأردني الراحل والذي تم اختياره شخصية المهرجان

يقول مدير المهرجان عبدالكريم الجراح:"حقيقة سعداء جدا بحفل الافتتاح والذي شهد اشادة كبيرة من الحضور، وسعدت بتواجد عدد كبير من النجوم على أرض الاردن، لحضور حدث فني مهم جدا مثل مهرجان الأردن الدولي للفيلم".

مهرجان الأردن الدولي للفيلم

أضاف الجراح أن لجنة التحكيم تبدأ غدًا مشاهدة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تضم مجموعة أعمال من دول مختلفة، موضّحًا أن الفن والسينما هى لغة تلاقي مهمة جدا بين الثقافات المختلفة.

مهرجان الأردن الدولي للفيلم

حضر الحفل نخبة من النجوم الأردنيين والمصريين والعرب، كما تم تكريم كلام من الفنان ماجد المصري والفنان مجدي، والمنتج إبراهيم حمودة من مصر، كما تم تكريم الفنان السوري سامر المصري.

وعرض بعد حفل الإفتتاح ثلاث افلام مشاركة في المسابقة الرسمية، هي "كروكا" وهو فيلم أردني، و"كوكو" وفيلم هولاندي، و"school bell" فيلم هندي.

مهرجان الأردن الدولي للفيلم

وحضر الحفل نخبة من النجوم الأردنيين والمصريين والعرب، كما تم تكريم كلام من الفنان ماجد المصري والفنان مجدي، والمنتج إبراهيم حمودة من مصر، كما تم تكريم الفنان السوري سامر المصري.

وعرض بعد حفل الإفتتاح ثلاث افلام مشاركة في المسابقة الرسمية، هي "كروكا" وهو فيلم أردني، و"كوكو" وفيلم هولاندي، و"school bell" فيلم هندي.