غدًا.. معهد محاماة شمال الدقهلية يعقد محاضرة عن دور المحامي وواجباته

يعقد معهد محاماة شمال الدقهلية، غدًا الاثنين، محاضرة بعنوان دور المحامي واجباته وحقوقه، يلقيها الدكتور رضا عبدالسلام، وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، وذلك تحت رعاية أعضاء مجلس نقابة الفرعية.

وقال أحمد فتحي العزب، إن النقابة الفرعية تناشد الزملاء المحامين الملتحقين بالمعهد بضرورة الحضور قبل المحاضرة بوقت كاف لتسجيل عملية الحضور من خلال جهاز البصمة.

جمعية عمومية للمحامين قريبا

فيما أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تكليفا للأمانة العامة وأمانة الصندوق بالنقابة، بترتيب كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، على أن يحدد موعدها في موعد لا يجاوز نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وجاء نص التكليف كالتالي: «تكلف الأمانة العامة و أمانة الصندوق بالتنسيق مع الإدارة القانونية للنقابة بترتيب كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، والتي كان مقررا عقدها في يونيو الماضي، وتم تأجيلها ـ عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون المحاماة إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية لورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحسابات الختامية، على أن يحدد موعد الجمعية في موعد لا يجاوز نهاية ديسمبر من العام الجاري، كما تكلف الإدارة المالية بمتابعة ورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات محل الفحص واللازمة لعقد الجمعية».

مدونة السلوك المهني للمحامين

فيما حدد مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، طريقة اعتراض أعضاء الجمعية العمومية على قرارات النقابات الفرعية أو العامة أو نقيب المحامين.

ووفق المادة 15 من المدونة، فإنه يجب على المحامي أن يتخذ في سبيل اعتراضه على أحد قرارات مجالس النقابات عامة أو فرعية أو قرارات نقيب المحامين، أو في سبيل المطالبة بحق من حقوقه، الطريق الذي رسمه القانون.