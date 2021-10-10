«الزراعة»: استهلاك العالم من المبيدات يصل لـ5.5 مليون طن مادة فعالة

كشف د. محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن عدد من الحقائق حول السوق الدولية للمبيدات وتأثيرها علي القطاع الزراعي، وذلك خلال المؤتمر الدولي السادس لوقاية النباتات تحت عنوان «الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات»، بحضور خبراء وقاية النباتات والمبيدات في مصر ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا» والجامعات المصرية والجهات المعنية والمزارعين، موضحا أن استهلاك العالم من المبيدات يصل إلى نحو 5,5 مليون طن مادة فعالة بما قيمته 61 مليار دولار.

قال عبدالمجيد في كلمته خلال فعاليات المؤتمر، إن تكلفة إنتاج مبيد آفات جديد على المستوى العالمي يصل إلى نحو 300 مليون دولار وأن تكاليف استهلاك مبيدات الآفات الزراعية في مصر يصل إلى 3 مليار جنيه مصري بما قيمته 10 آلاف طن مادة فعالة من المبيدات سنوياً، ويصل حجم الإنفاق على مبيدات الآفات الزراعية 6% من جملة مستلزمات الإنتاج الزراعي

أضاف رئيس لجنة المبيدات إن تكلفة الفدان من المبيدات تصل نحو 200 جنيه (المساحة المحصولية 15 مليون فدان) وأن تكلفة البيوت المحمية من المبيدات 23% من جملة مستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر، موضحًا أن محصول الموز أكثر محاصيل الفاكهة تكلفة من المبيدات حيث تصل التكلفة إلى 13% من حملة مستلزمات الإنتاج الزراعي.

أوضح عبدالمجيد أن الإنتاج المحلى للمبيدات في مصر يغطى نحو ثلث الاحتياجات المصرية، وإن معدل استهلاك مبيدات الآفات الزراعية في مصر يصل نحو 18% من جملة الاستهلاك، على اعتبار أن المساحة المحصولية 15 مليون فدان يصل ما يخص الفدان المحصولى نحو 670 جرام/فدان محصول.

وكشف رئيس لجنة المبيدات أن معدل النمو السنوي في استهلاك المبيدات يصل لـ2,4%، وأن متوسط عدد المعاملات التي تجرى على وحدة مساحة الفدان معاملتين سنوياً، وأن عدد المبيدات التجارية المسجلة في مصر نحو 1716 مستحضر تجارى، مشيرًا إلى أن نسب البطاقة الحمراء على عبوات المبيدات لا تزيد علي 5% من جملة العبوات المطروحة للاستهلاك، وتحتل المبيدات الحشرية المرتبة الأولى في الاستهلاك يليها المبيدات الفطرية، ثم مبيدات الحشائش.