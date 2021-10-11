رحمة حسن ليست الوحيدة.. أزمات مادية واجهت الفنانين مع المنتجين

أزمات فنية وقع فيها العديد من الفنانين والفنانات على مدار السنوات القليلة الماضية، أثارت جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتصدرت بعضها محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، والتي كان أحدثها أزمة الفنانة رحمة حسن مع المنتج هاني أسامة.

ويرصد "الدستور" أبرز أزمات الفنانين المادية مع المنتجين في سياق السطور التالية:-

الفنانة رحمة حسن مع المنتج هاني أسامة

وجهت رحمة رسالة إلى المنتج هاني أسامة طالبته فيها بدفع مبلغ مالي، كان من المفترض أن تحصل عليه منذ عام 2018، قائلًة: "صباح الخير، أحب أقول إن ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018، وكل ما اكلمه يقولي مش معايا فلوس".

وتابعت: "أنا كمان مش معايا فلوس يا هاني، بس مش بقول إنت شغال ما شاء الله وأنا لأ، شكرًا أنا هسيب الرسالة دي هنا".

“سبعبع” مع المنتج شريف زلط

وحصل الفنان شريف دسوقي على أجر 125 ألف جنيه مقابل مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف" عام 2019، وهو ما حدد أجره في السوق الفني، على حد قوله، وتبعًا لذلك أصبح من حقه تقاضيه خمسين ألف جنيه كبقية أجر عن مشاركته في "100 وش"، وهو ما وافق عليه "زلط"، لكنه لم يحصل عليهما.

وفي شهر فبراير الماضي، ظهر الفنان شريف دسوقي في إحدى اللقاءات التليفزيونية، وظل يبكي على الهواء مباشرة، بسبب ما تعرض له من تجاهل لحقوق حسب وصفه، من قبل المنتج الفني شريف زلط، وأنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة.

نورهان مع المنتج محروس المصري

في مطلع شهر يونيو الماضي، نشرت الفنانة نورهان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" محادثة دارت بينها وبين أحد المنتجين لتثبت أنه هددها وحاول ابتزازها، ولم تتقاضى أجرها من عمل فني، ولقبته بمنتج الطماطم.

وقالت نورهان: "يتبقى لي يوم واحد فقط في التصوير، وتلقيت العديد من الوعود بالحصول على جزء من مستحقاتي المالية، وكنت أذهب إلى التصوير بهذه الوعود لكن لم يتم تنفيذها، واكرامًا للمخرج عصام شعبان الذي اعتبره بمثابة أستاذي، لم افتعل أي مشاكل تؤثر على سير العمل".

وقالت نورهان تعليقًا على الرسالة الصوتية: "يتبقى لي فقط 10 مشاهد، بناءً على اتفاق بيني وبين المخرج المنفذ وأيضًا المنتج الفني، لكن الأستاذ محروس المصري يساومني على اتفاقين".

وعرضت نورهان بعد ذلك تفاصيل الاتفاق الثاني لتستكمل الرسالة الصوتية، إذ يقول الطرف الآخر: "بالنسبة للعقد الخاص بك فهو مكتوب به أنه مسلسل، إذا بعت ضميري فالمؤلفة والمخرج موقعين على عقد مسلسل 30 حلقة، ومدير التصوير موقع على 22 يومًا، فالحكم سيبقى لهم هم الثلاثة".