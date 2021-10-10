مهمة برلمانية.. الأجندة التشريعية والرقابية للجان «النواب»

تعمل اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، على أجندة تشريعية مكثفة تضم مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وغيرها مقدمة من الأعضاء. وشهد الأسبوع الأول من دور الانعقاد الثانى إحالة العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، أبرزها «حقوق المسنين» و«إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية»، و«إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين». كما أحيلت مشروعات قوانين «الإجراءات الجنائية» إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و«رسم تنمية الموارد المالية للدولة» إلى لجنة الخطة والموازنة، و«الأسلحة والذخائر»، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. «الدستور» تستعرض أبرز أنشطة المجلس واللجان النوعية ومشروعات القوانين التى تناقشها خلال دور الانعقاد الحالى، وغيرها من التفاصيل.

«الخطة والموازنة»: «المالية الموحد» و«التخطيط العام» على رأس الأولويات فى «الانعقاد الثانى»

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، مناقشة العديد من القوانين المهمة، على رأسها «المالية الموحد»، وتعقد اللجنة ٧ اجتماعات، خلال الأسبوع الجارى، ستبدأها غدًا بعقد ٣ اجتماعات، الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة».

كما تعقد اللجنة اجتماعات أيام «الإثنين والثلاثاء والأربعاء»، ستشهد استكمال مناقشة مشروع قانون «المالية العامة الموحد» المقدم من الحكومة، حيث تسعى اللجنة لتسريع الانتهاء من مناقشته تمهيدًا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قانون التخطيط العام ضمن الأولويات على أجندة عمل اللجنة خلال الانعقاد الثانى، حيث يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يتيح تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر٢٠٣٠ ويعظم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

كما يهدف إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، كما تشمل أجندة اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة.

«التعليم»:متابعة مستجدات العام الدراسى

ذكرت النائبة جيهان بيومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ عملها بدور الانعقاد الثانى بمتابعة مستجدات العام الدراسى الجديد، لا سيما فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك بفتح ملف الآليات التى جرى وضعها لضبط منظومة الثانوية العامة وتلافى السلبيات التى حدثت خلال فترة الامتحانات. وقالت «جيهان»: «أما فى ملف التعليم العالى، فنتابع عملية تطوير التعليم الجامعى، وملف تطوير الجامعات والإجراءات التى يجرى اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا»، مضيفة: «سنجرى زيارات ميدانية للمدارس والجامعات والمراكز البحثية، بجانب مناقشة طلبات ‏الإحاطة التى يقدمها النواب والقوانين التى تقدمها الحكومة أو النواب».

«الإسكان»:إنهاء «المطورين» وتعديلات «البناء الموحد»

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، إن اللجنة لديها عدة أولويات فى دور الانعقاد الثانى، من بينها متابعة أعمال مبادرة «حياة كريمة» وما تحقق على أرض الواقع، كما سنناقش مشروع قانون المطورين العقاريين الذى تقدم به المهندس عماد حمودة، رئيس اللجنة، والذى نوقش بعض بنوده فى دور الانعقاد الأول، على أن يتم الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة قريبًا. ونص مشروع قانون إنشاء «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين» على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، وألزم المشروع كل من يزاول نشاط التطوير العقارى بأن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.

ومن المنتظر أن تعيد اللجنة النظر فى المشروع بعدما أرسلته فى دور الانعقاد السابق إلى وزارات الإسكان والمالية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع الرأى بشأنه ومن ثم تقديمه للجلسة العامة بمجلس النواب.

وأضاف أمين لجنة الإسكان أن اللجنة تأمل فى أن تتقدم الحكومة بتعديلات على قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ليتوافق مع التطورات الجارية فى البناء، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل عملها الرقابى لمتابعة أعمال وزارة الإسكان

«حقوق الإنسان»:ترجمة استراتيجية حقوق الإنسان

شدد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن لجنة حقوق الإنسان لديها دور مهم جدًا فى دور الانعقاد الثانى، خاصة بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسيكون على عاتق اللجنة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى تشريعات تتعلق بحقوق المواطن فى مختلف الجوانب، سواء كانت حقوقًا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

وقال «عبدالعزيز» إن اللجنة سيكون لها دور مهم فى مراقبة أداء الحكومة وتنفيذها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن الاستراتيجية هى خطة طموحة للغاية.

«القوى العاملة»: استكمال مناقشة «العمل»

كشف النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بجانب استكمال مناقشة قانون العمل الجديد بعد إرساله من مجلس الشيوخ، عقب إبداء الرأى والملاحظات، وستجرى مناقشته وإعداد التقرير النهائى حوله.

«الشئون التشريعية»:بحث القوانين المكملة للدستور.. منع زواج الأطفال.. وتعديل «الشهر العقارى»

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدة أولويات تشريعية خلال دور الانعقاد المقبل، أولاها استكمال التشريعات التى كانت اللجنة قد بدأت مناقشتها، مثل قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت «عبلة»: «كما ستناقش اللجنة قانون منع زواج الأطفال، الذى ناقشه المجلس وأرسلت الحكومة بعض ملاحظات عليه؛ تمهيدًا لعرضه على اللجنة التشريعية التى ستدرسه، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة لإبداء الرأى النهائى بشأنه، وكذلك تعديل قانون مصلحة خبراء الشهر العقارى».

وأشارت إلى أن اللجنة ستولى اهتمامًا خاصًا بالقوانين المكملة للدستور، خاصة أن هناك الكثير من المشروعات المقدمة لهذه القوانين، مثل: «مفوضية منع التمييز والإيجار القديم والإدارة المحلية وقوانين الأسرة والغارمات ومنع زواج الأطفال والأحوال الشخصية»، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد فى كل لقاءاته أهمية إصدار تشريع منفصل لتجريم زواج الأطفال وحماية الأسرة والقضاء على ظاهرة الغارمات.

«الصناعة»:تشريع موحد لإنهاء مشكلات المتعثرين وتوفير بنية تحتية للمصانع

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الصناعة الموحد سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.

وأضاف أن اللجنة ستؤكد على الحكومة ضرورة الانتهاء من مشروع القانون للقضاء نهائيًا على أزمات قطاع الصناعة، مؤكدًا أن إصدار التشريع سيحل جميع المشكلات، ومشيرًا إلى أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لجميع المناطق الخاصة بالمستثمرين بالقطاع الصناعى؛ للوقوف على الأزمات التى تواجههم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تولى أهمية كبرى لملف المصانع المتعثرة والمشكلات التى تواجهها، وسيكون لها نصيب كبير من المناقشات خلال دور الانعقاد الجديد.

وأضافت أن اللجنة تهدف إلى توفير وتهيئة بيئة تحتية سليمة للمصانع من خلال توفير الطاقة بأسعار مناسبة تتلاءم مع قدراتها على مستوى الغاز والكهرباء والمياه.