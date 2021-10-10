ارتفاع حالات العنف المنزلي في بريطانيا.. ومحامية تكشف الفئة الأكثر استهدافا

حذر أحد كبار محامي الطلاق في بريطانيا من زيادة عدد النساء "القويات والناجحات" اللائي يتقدمن للإبلاغ عن العنف المنزلي.

وقالت عائشة فارداج، التي أُطلق عليها اسم "ديفا الطلاق'' بعد قيادتها سلسلة من المعارك القضائية البارزة، إن الاستفسارات في شركتها زادت بأكثر من الثلث منذ عام 2018.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الضحايا من النساء كانت العاملات ذوات الدخل المرتفع والمستقلات ماليًا في "الغالبية العظمى" من الحالات.

وتابعت أن الضحايا أبلغوا عن إساءة معاملة تتراوح من العنف الجسدي إلى النرجسية وما يسمى بإضاءة العقل، حيث يتم دفع الضحايا عن عمد من قبل المعتدين عليهم للتشكيك في أفكارهم وذكرياتهم وحتى عقلهم.

وقالت فارداج إن الضحايا الذين يأتون إلى شركتها، للحصول على المساعدة كانوا في الغالب أشخاصًا أقوياء جدًا وناجحين وحتى أقوياء وأصبحوا ضحايا سوء المعاملة في التزامهم العميق بمحاولة إنقاذ العلاقة والزواج و الأسرة، واستعادة الحب السابق.

وأضافت أن هذا يرجع في بعض الأحيان إلى شعورهم "بأنهم يمكن أن يكونوا أقوى من الآخرين ، ويتحملون أكثر ، ويتحملون مسئولية الآخرين ، ويصلحونهم".

وأوضحت الصحيفة ان التعليقات تأتي بعد أن عززت الحكومة قانون العنف المنزلي في شهر أبريل باتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الجناة.

وتابعت أنه لأول مرة ، صاغ تعريفًا قانونيًا للعنف المنزلي يتجاوز العنف الجسدي ليشمل الإساءة العاطفية والاقتصادية والسيطرة القسرية.

وقالت فارداج إنها تعتقد أنه إلى جانب "زيادة موثقة في العنف المنزلي" في عمليات الإغلاق الخاصة بكورونا، فإن القانون الجديد يعني "وجود المزيد من الوعي وبالتالي المزيد من الإبلاغ" عن العنف المنزلي.

وتابعت أن المعتدين غالبًا ما يبدأون كمحبين وداعمين قبل جعل شركائهم عرضة للخطر، كما ستتم مراجعة جميع مزاعم الانتهاكات الجنسية والمنزلية ضد رجال شرطة Met على مدار السنوات العشر الماضية بعد مقتل سارة إيفيرارد.