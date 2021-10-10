الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. نظر طعن متهمي حرق كنيسة مارجرجس في سوهاج

محكمة
محكمة

تنظر غدا محكمة النقض أولى جلسات طعن جديد بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«حرق كنيسة مارجرجس في سوهاج» على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بأحكام تتراوح مابين المشدد من 3 لـ15 سنة بحق المتهمين، ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة الاثنين الجنائية بمحكمة النقض.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات  حرق كنيسة مارجرجس والتحريض على العنف والقتل والشروع فى القتل والتخريب والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها والتجمهر واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات الشرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف وترويع المواطنين وتهديد أمن وسلامة المجتمع.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين.

محكمة النقض مارجرجس كنيسة طعن إعلاميا العنف والقتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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