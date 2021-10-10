الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علي جمعة يحكى تجربته لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم

على جمعة
على جمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن تجربتي الشخصية لرؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت عندما تفرغت لقراءة السيرة الشريفة، حدث ذلك، فقد رأيته عليه السلام مرات، لما عشت معاه، من خلال القراءة، فقد قرأت حوالى 30 كتابًا في السيرة النبوية.

وأضاف في برنامج" الله أعلم" المذاع على قناة سي بي سي: بعد قراءتى للسيرة النبوية حتى أصبحت تستغرقتني، وغرقت في الأنوار، "غريق النور"، ورأيته صلى الله عليه وسلم متتابعًا، مرة واثنين وثلاثة، من كثرة القراءة من الميلاد حتى الانتقال إلى الرفيق الأعلى.

وتابع "جمعة": أفادتني كثيرًا هذه القراءة حتى أعيش حياة النبي، وأفادتني حتى أدرك خطأ الأولاد الحاليين الذين يريدون أن يسحبوا زمن النبي، ونحن نريد أن نحيا زمن النبي، فالدين متجاوز للأشخاص والزمان والأحوال.

 

رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفتى الديار المصرية السابق هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور على جمعة السيرة الشريفة برنامج الله أعلم قناة سي بي سي

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