علي جمعة يحكى تجربته لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن تجربتي الشخصية لرؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت عندما تفرغت لقراءة السيرة الشريفة، حدث ذلك، فقد رأيته عليه السلام مرات، لما عشت معاه، من خلال القراءة، فقد قرأت حوالى 30 كتابًا في السيرة النبوية.

وأضاف في برنامج" الله أعلم" المذاع على قناة سي بي سي: بعد قراءتى للسيرة النبوية حتى أصبحت تستغرقتني، وغرقت في الأنوار، "غريق النور"، ورأيته صلى الله عليه وسلم متتابعًا، مرة واثنين وثلاثة، من كثرة القراءة من الميلاد حتى الانتقال إلى الرفيق الأعلى.

وتابع "جمعة": أفادتني كثيرًا هذه القراءة حتى أعيش حياة النبي، وأفادتني حتى أدرك خطأ الأولاد الحاليين الذين يريدون أن يسحبوا زمن النبي، ونحن نريد أن نحيا زمن النبي، فالدين متجاوز للأشخاص والزمان والأحوال.