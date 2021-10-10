الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بخطف نجل شقيقته في أكتوبر

حبس
حبس

قررت نيابة 6 أكتوبر حبس بائع واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف ابن شقيقة المتهم الأول؛ وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفل للخطف على يد مجهولون بمدينة 6 أكتوبر، وطلب خاطفوه فدية 200 ألف جنيه من والده "سمسار عقارات" مقابل إطلاق سراحه.

وخلال إجراء رجال المباحث للتحريات، ادعى خال الطفل أنه تمكن من إعادته بعد التفاوض مع المتهمين، إلا أن رجال المباحث اكتشفوا تورطه في خطف ابن شقيقته للاستيلاء على أموال والده.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاستعانة باثنين من شركائه تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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