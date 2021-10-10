تفاصيل.. رابط الصندوق العقارى للاستعلام عن حالة الطلب 2021

يهتم آلاف المواطنين بالبحث عن رابط الصندوق العقارى للاستعلام عن حالة الطلب 2021 الخاص بالحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضى ومتوسطى الدخل، والتى انطلقت مرحلتها الثانية قبل أسابيع.

رابط الصندوق العقارى للاستعلام عن حالة الطلب 2021

ويحدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان آلية إلكترونية يمكن من خلالها التحقق من حالة الطلب وما إذا كان منطبق عليه الشروط من عدمه، عبر رابط الصندوق العقارى للاستعلام عن حالة الطلب حيث ينبغى تسجيل الدخول عبر موقع الصندوق https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على أيقونة نظام نتائج فرز الإعلانات وإدخال الرقم القومى لصاحب الطلب، والاختيار ما بين نتيجة الفرز أو مشاهدة نتيجة التظلم.

ويتطلب التعامل عبر الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تسجيل حساب خاص للمتقدم من خلال إدخال البيانات الأساسية كالاسم والرقم القومى وكود سرى لمتابعة وإتمام عملية التسجيل.

وتشهد المرحلة الثانية من المبادرة إقبال كبير من جانب المواطنين إذ تخطى عدد راغبى الحصول على وحدات سكنية منخفضى ومتوسطى الدخل العدد المطروح من الوحدات فى 33 مدينة، ليتولى الصندوق أثناء عملية الفرز المفاضلة بينهم وفق الأولويات المحدده ومدى انطباق الشروط اللازمة للحصول على الوحدة السكنية.

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ويشمل الطرح الجديد وحدات كاملة التشطيب وأخرى جاهزة التسليم بمساحات تتراوح بين 75 م و120 م بعدد من محافظات الجمهورية، سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.

وكانت مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى قد أعلنت بدء فرز مستندات المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين إعتبارًا من الخميس الماضى، وذلك بعد إنتهاء المدة المحدده لرفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق يوم الإثنين الماضى بعدما تقرر مدها فترة إضافية للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.