البرلمان العربي يدين استهداف موكب محافظ عدن

أدان البرلمان العربي استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية بسيارة مفخخة اليوم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من اليمنيين الأبرياء جراء الانفجار، محذرا من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة،التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وتكثيف الجهود لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية اليمنية في القتلىً من الأبرياء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.