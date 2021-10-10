الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية الراعي في بيت السناري

الراعي
الراعي

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية "الراعي" للكاتبة حنان سليمان، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

ويدير الندوة الدكتور تامر عطية؛ وهو طبيب أسنان وروائي وناقد فني، صدر له عدة العديد من الأعمال الروائية ومنها "آمون، ذراع امرأة عجوز، الحلم من جوه، وسنتيمترات إضافية".

تدور الندوة حول رواية "الراعي" التي تدور أحداثها بين المغرب ومصر، لتسليط الضوء على ظاهرة سلبية، وهي مشكلة الانسياق واتباع بعض الجماعات دون إعمال العقل والتفكير، وقد عملت الكاتبة على إضفاء الواقعية للرواية من خلال التعبيّر عن شخصيات العمل بكل دقة، والاستعانة ببعض اللهجات المحلية سواء مصرية أو مغربية.

جدير بالذكر أن حنان سليمان، كاتبة وصحفية حرة عملت في عدة صحف مصرية وعربية ودولية، وهي أيضا باحثة ومدربة إعلامية ومترجمة صحفية، وتعد رواية "الراعي" هي الرواية الأولى لها، وهي صادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع.

مكتبة الاسكندرية بيت السناري الراعي حنان سليمان رواية الراعي دار الهالة للنشر والتوزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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