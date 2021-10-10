الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«طفولة عين شمس» تنظم المؤتمر العلمي الشامل للاضطرابات الذهنية عند الأطفال

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الطب بالجامعة والجمعية المصرية للاضطرابات الذهنية ورعاية الأطفال المؤتمر العلمي الشامل الرابع للاضطرابات الذهنية عند الأطفال برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويستمر يومي ١٠و١١أكتوبر تحت عنوان «الميديا ومجتمعاتنا.. هل هي مفتاحنا لعالم سحرى أم كابوس مقنع».

يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية الذى يوافق 10 أكتوبر كل عام لرفع الوعى بمشاكل الصحة النفسية لدى الأفراد وضرورة الاهتمام بها وتوفير خدمات علاجية لمن يعانون من المشاكل والاضطرابات النفسية.

فعاليات مصري عين شمس التبادل اليوم العالمى الخدمات الصحية الصحة النفسية وسائل التواصل الاجتماعي الدكتور محمود المتيني استخدام الشباب

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