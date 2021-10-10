الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ورشة تدريبية لأخصائي مناهضة العنف والتنمر لطلاب ذوي الاحتياجات بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش، برئاسة الدكتور هند الهلالي، بالتعاون مع مركز رعاية ذوى الاحتياجات بالجامعة ورشة عمل لتدريب ورفع كفاءة الأخصائيين بإدارات رعاية الشباب ومكاتب الدعم الأكاديمية لتلقى واستقبال والتعامل مع  حالات العنف والتحرش والتنمر المواجهة لذوى الإعاقة من طلاب وطالبات الجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمناسبة افتتاح العام الجامعى الجديد.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والخدمات المقدمة لذوى الإعاقة مثل التدريبات النفسية والبدنية للدفاع عن النفس حاضر فيها الدكتور عبد الوهاب جودة، رئيس قسم الاجتماع السابق و مهارات الاتصال والتواصل مع الطلاب والتى قدمها الدكتور إيهاب عبد الرحمن المحاضر بمركز ذوى الاحتياجات ود.أمانى عبد العال الأخصائي النفسى الإكلينيكي بوحدة التحرش.

وخلال الورشة أوضحت الدكتورة هند الهلالى دور وحدات مناهضة التحرش فى رصد ومنع هذه الحالات وكيفية التواصل مع الوحدة.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون التعليم والطلاب العاملين ذوي الإعاقة ورشه عمل لشباب مركز جامعة عين شمس عبد العال ذوى الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات استمرار هيئة التدريس رئيس جامعة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

إصابة طالب فى مطروح بعد تعدى معلم عليه أثناء اليوم الدراسى

حبس 3 متهمين في واقعة فقد وإلقاء لقاحات كورونا في المنيا

«الميكروباص اختفى».. قوات الإنقاذ النهري تبحث عن «ضحايا حادث كوبري الساحل»

إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

«ساعتين ع الكرسى ده».. «الدستور» تكشف تفاصيل إصابة خالد الصاوى

أقوال المتهمين في واقعة إلقاء لقاحات كورونا بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعًا

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلنى» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري