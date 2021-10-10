ورشة تدريبية لأخصائي مناهضة العنف والتنمر لطلاب ذوي الاحتياجات بجامعة عين شمس

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش، برئاسة الدكتور هند الهلالي، بالتعاون مع مركز رعاية ذوى الاحتياجات بالجامعة ورشة عمل لتدريب ورفع كفاءة الأخصائيين بإدارات رعاية الشباب ومكاتب الدعم الأكاديمية لتلقى واستقبال والتعامل مع حالات العنف والتحرش والتنمر المواجهة لذوى الإعاقة من طلاب وطالبات الجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمناسبة افتتاح العام الجامعى الجديد.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والخدمات المقدمة لذوى الإعاقة مثل التدريبات النفسية والبدنية للدفاع عن النفس حاضر فيها الدكتور عبد الوهاب جودة، رئيس قسم الاجتماع السابق و مهارات الاتصال والتواصل مع الطلاب والتى قدمها الدكتور إيهاب عبد الرحمن المحاضر بمركز ذوى الاحتياجات ود.أمانى عبد العال الأخصائي النفسى الإكلينيكي بوحدة التحرش.

وخلال الورشة أوضحت الدكتورة هند الهلالى دور وحدات مناهضة التحرش فى رصد ومنع هذه الحالات وكيفية التواصل مع الوحدة.