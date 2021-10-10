قتلا ابنتها.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها في القليوبية للمفتى

أصدرت اليوم محكمة جنايات بنها قرارا بإحالة أوراق بائع خضار وربة منزل، لقتلهما ابنة المتهمة الثانية بطوخ حتى يخلو لهما الجو لممارسة الرذيلة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 11 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "محمود ح ع"، 33 سنة، بائع خضار، و"ذكية أ ح"، 21 سنة ربة منزل، في 13 يوليو لعام 2020، قتلا المجنى عليها الطفلة نجلة المتهمة الثانية د، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على الخلاص من الطفلة المجني عليها متجردين من كل مشاعر ومروءة، بأن قام المتهم الأول بالتعدي علي الطفلة بالضرب وإسقاطها من علو عدة مرات، وهو منتج عنه وجود تكسير بأطرافها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني لم يتوقف عند هذا الحد بل قام بإحراق جسد الطفلة بالسجائر وتوالت أفعاله الآثمة بمعاونة المتهمة بأن قام بخنق الطفلة من تحت ذراعيها ضاغطا علي صدرها وأبلغ المتهمة التي تجردت من كل مشاعر الأمومة بتكميم فم الطفلة المجني عليها وأنفها لكتم أنفاسها حتي فاضت روح الطفلة إلي بارئها تشكو أنين ظلمها ومحدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت محكمة جنايات بنها، أعمال تأمينية مشددة بقيادة العميد محمد سعيد، حيث انتشرت قوات التأمين بمحيط المحكمة وداخلها للحفاظ علي سير عملية المحاكمة للمتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط ربة منزل وعشيقها قاما بقتل طفلة نجلة المتهمة الأولي حتي يخلو لهما الجو لإشباع رغباتها الدنيئة متجردين من كل المشاعر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.