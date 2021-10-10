الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صور استقبال ومباحثات الرئيس السيسى وسلفا كير بقصر الاتحادية

جريدة الدستور

 نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية الرئاسي.

وتناولت الصور مراسم الاستقبال الرسمية التي اقيمت لضيف مصر الكريم؛ حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف؛ حيث تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

ثم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع سلفا كير رئيس جنوب السودان تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

ونافش الرئيسان عددًا من الموضوعات منها موضوع النيل والتعاون بين البلدين، فضلا عن عدد من الموضوعات تخص المنطقة.

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