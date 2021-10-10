«الثقافة الفلسطينية» تشارك في مهرجان جرش بعرض لفرقة جامعة الاستقلال

شاركت الفرقة الفلسطينية جامعة الاستقلال للفنون الشعبية في مهرجان جرش الدورة الخامسة والثلاثين لعام ٢٠٢١، بترشيحٍ ودعمٍ من وزارة الثقافة الفلسطينية.

وقدم ٤٠ مشاركاً من الفرقة، عدداً من العروض الفنية خلال المهرجان، وكان أبرزها، اللوحة الاستعراضية مع الفنان الأردني عمر عبد اللات، على أنغام أغنيته"الوصلة الأردنية"، أمام حشد كبير من الجمهور على المسرح الجنوبي، ووسط تفاعل لافتاً بين صفوفهم، لتجسد عرساً فلسطينياً أردنياً بامتياز.

كما شاركت الفرقة في مهرجان الأردن للإعلام العربي الرابع "دورة القدس"، برفقة فنان العاشقين محمد الهباش بأغنية " القدس تنادي يا عربنا"، وقاسم النجار وشادي البوريني على ترانيم من التراث الفلسطيني.

وأكد مدير الفرقة محمد قنداح، أن الفرقة عكست بأدائها المميز العادات والتقاليد، عبق الماضي والتاريخ، الفلكلور، والهوية الفلسطينية، على موسيقى "اليرغول"، "فلسطين انت الروح"، و"كوكتيل الثورة"

تأسست فرقة الجامعة عام ٢٠١١ بقرار من رئيس مجلس الأمناء د.توفيق الطيراوي، ممثلة فلسطين بالعديد من المحافل العربية والدولية، للتعريف بالموروث الوطني، من خلال الجمع بين الأصالة والمعاصرة بشكل يسهم في إحداث التنوع الاجتماعي والثقافي المنشود إليه.

مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن. تأسس سنة 1981. يقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين. ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.