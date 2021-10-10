«ولادنا كانوا هيموتوا».. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم في «واقعة الدهس» (صور)

استغاث أولياء أمور أحد مدارس اللغات بأكتوبر من خلال الرابطة بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نظرًا لما شهدته المدرسة من تكدس وتزاحم في أول يوم دراسي وكاد الصغار أن يتعرضوا للدهس والإصابة جراء ما حدث اليوم، واصفين ما حدث بـ"حالة الاستهتار".

واقعة الدهس

وقالت رابطة أولياء الأمور في بيان الأحد: “المدارس بها 4 بوابات لم يعمل منها غير بوابة واحدة يدخل ويخرج منها الكبار والصغار، هذا استهتار بأرواح أولادنا وأولادنا اداس عليهم في الزحمة وكانوا هيموتوا"، وطالب أولياء الأمور بالتحقيق في الواقعة: “3000 طفل خارجين من بوابة واحدة إزاي”؟، لتناشد وزارة التعليم أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية للتحقيق فيها والعمل علي اتخاذ اللازم.

واقعة الدهس

وانطلقت الدراسة، الأحد، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية لما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بجميع مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

واقعة الدهس

انتظمت أمس، الدراسة في 12 محافظة هى: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، إضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.