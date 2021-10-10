الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ولادنا كانوا هيموتوا».. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم في «واقعة الدهس» (صور)

واقعة الدهس
واقعة الدهس

استغاث أولياء أمور أحد مدارس اللغات بأكتوبر من خلال الرابطة بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نظرًا لما شهدته المدرسة من تكدس وتزاحم في أول يوم دراسي وكاد الصغار أن يتعرضوا للدهس والإصابة جراء ما حدث اليوم، واصفين ما حدث بـ"حالة الاستهتار".

واقعة الدهس

وقالت رابطة أولياء الأمور في بيان الأحد: “المدارس بها 4 بوابات لم يعمل منها غير بوابة واحدة يدخل ويخرج منها الكبار والصغار، هذا استهتار بأرواح أولادنا وأولادنا اداس عليهم في الزحمة وكانوا هيموتوا"، وطالب أولياء الأمور بالتحقيق في الواقعة: “3000 طفل خارجين من بوابة واحدة إزاي”؟، لتناشد وزارة التعليم أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية للتحقيق فيها والعمل علي اتخاذ اللازم.

واقعة الدهس

وانطلقت الدراسة، الأحد، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية لما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بجميع مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

واقعة الدهس

انتظمت أمس، الدراسة في 12 محافظة هى: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، إضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

محافظة الوادي الجديد القاهرة مدرسة القليوبية وزير تحقيق المصرية احتفال الشرقية مستوى دمياط بوابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

حبس 3 متهمين في واقعة فقد وإلقاء لقاحات كورونا في المنيا

السيسى: يجب التوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي

ما الإجراء الذى سيتخذ ضد العاملين بـ«البترول» غير المطعمين بلقاح «كورونا»؟

«ولادنا كانوا هيموتوا».. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم في «واقعة الدهس» (صور)

أقوال المتهمين في واقعة إلقاء لقاحات كورونا بالمنيا

«ساعتين ع الكرسى ده».. «الدستور» تكشف تفاصيل إصابة خالد الصاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

ماجد حبته

إخوان ضد لغة القرآن!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن فاعلية الأنشطة الموسيقية للأطفال والمهارة اللغوية

حسين دعسة

العراق.. انتخابات مبكرة بدون مؤشرات مستقبلية

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«انحراف البوصلة الأخلاقية».. سر «الخلاف العلنى» بين ميركل وبينيت بسبب فلسطين

سوريا: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاستهداف الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟