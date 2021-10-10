تفاصيل وأسعار تذاكر حفل إيهاب توفيق بمناسبة المولد النبوي في الأوبرا

يستعد النجم إيهاب توفيق للاحتفال مع جمهوره بالمولد النبوي الشريف في حفل غنائي يوم الإثنين 18 أكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يغني «توفيق» خلال الحفل بباقة من الأناشيد الدينية بجانب مجموعة من أغنياته القديمة والحديثة.

البوستر الرسمي للحفل

-تفاصيل الحفل ومشاركة فرقة «الإنشاد الديني»

يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، بفاصل غنائي يحيه فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية من بينها: " الله زاد محمد تعظيما لعبد العظيم محمد، قول لهم الله نصرني لأحمد صدقي، يا رسول الله أجرنا لمحمد ثروت، مسك الختام لعمار الشريعي، أمنت بالله وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوي، كن مع الله لمحمد رشاد، يا نسيمات المدينة لرضوان درويش، يا أم البشائر من التراث سلام الله يا طه لجمال سلامة وجمالك في قلبي لأحمد عبد الله وتوزيع قائد الحفل الدكتور علاء عبد السلام، أداء كلا من النجوم آيات فاروق، أمينة سمير، حسام صقر، ومحمد عبد الحميد.

بوستر الحفل

-أسعار تذاكر حفل إيهاب توفيق بالأوبرا

وطرحت إدارة الأوبرا، للجمهور، التذاكر الخاصة بالحفل، على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، على 4 فئات الفئة الأولى جاءت بمبلغ 210 جنيهات، والفئة الثانية بمبلغ 160 جنيهًا، والفئة الثالثة بمبلغ 110 جنيهات، والفئة الرابعة بمبلغ 85 جنيه مصري.

-شروط حضور حفل إيهاب توفيق بالأوبرا

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط لحضور الجمهور حفل على الحجار على مسرح النافورة وجاءت كالتالي:

-غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

- ممنوع التصوير.

آخر أعمال إيهاب توفيق

يذكر أن إيهاب توفيق قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «طلقة» من ألحان تيام علي وكلمات محمد عبدالنبي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع والتواصل.