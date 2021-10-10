«ساعتين ع الكرسى ده».. «الدستور» تكشف تفاصيل إصابة خالد الصاوى

أزعج خالد الصاوي جمهوره ومحبيه مساء الأحد، بنشره صورة وهو يجلس على كرسي متحرك مصحوبة بتعليق قال فيه: «ساعتين عالكرسي ده.. يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة اللي في الضعف»، لتنهال التعليقات على الفنان الكبير تسأل قصة الصورة وما يخفيه الصاوي عن جمهوره.

«الدستور» تواصلت مع أحد المقربين من الفنان خالد الصاوي الذي أكد أنه كان يصوّر أحد المشاهد الخطرة من فيلم "القاهرة مكة" وأصيب بدور برد شديد في العظام والأعصاب وهو ما تسبب في خضوعه للعلاج والجلوس على كرسي متحرك لحين تماثله للشفاء.

كان المخرج هاني خليفة قد بدأ تصوير فيلمه "القاهرة – مكة"، بالتعاون مع المؤلف محمد رجاء ويشارك في بطولته منى زكي ومحمد ممدوح، شيرين رضا، محمد فراج ومحمد علاء، بمشاركة الفنان خالد الصاوي كضيف شرف.

تدور قصة الفيلم حول امرأة ذات ماض سيئ تذهب لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما اقترفته، لكنها نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.