شريف منير ينتهى من تصوير «أجازة مفتوحة» بالتزامن مع عرضه

انتهى الفنان شريف منير وفريق عمل مسلسل “أجازة مفتوحة” من تصوير المشاهد بقيادة المخرج عبدالرحمن حماقي، بالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة أون.

وأكد مصدر داخل فريق العمل، لـ“الدستور”، أن حماقي رفع شعار فركش خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ليعلن بذلك انتهاء تصوير العمل بشكل نهائي، ويتفرغ المخرج حاليًا للمباشرة على مونتاج الحلقات الأخيرة للعمل، لتصبح جاهزة للعرض خلال الفترة المقبلة بتسلسل الأحداث التي تذاع حاليًا على شاشة قناة أون.

وتدور أحداث مسلسل إجازة مفتوحة من نوعية الأعمال ذات الـ40 حلقة، وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسى.

يعرض المسلسل عبر مجموعة قنوات “ON” الفضائية، يوميًا من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، فيما جاء ميعاد الإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة مساء.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب شريف منير، ولقاء الخميسى، كل من الفنانة سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.