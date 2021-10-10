الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى أول يوم.. إحالة إدارة مدرسة وهيئة الإشراف للتحقيق بكفر شكر

متابعة مدارس الإدارة
متابعة مدارس الإدارة التعليمية بكفر شكر

قررت هالة عاشور مدير إدارة كفر شكر التعليمية إحالة إدارة مدرسة «ميت الدريج» الابتدائية وهيئة الإشراف إلى الشئون القانونية للتحقيق وإرسالة لجنة متابعة عاجلة إلى المدرسة وإعداد تقرير كامل بالعملية التعليمية واستعدادات المدرسة والتأكيد على تكثيف الزيارات والمتابعة المستمرة بسبب إهمال والنظافة وعدم تنفيذ التعليمات الوزارية في أول يوم للعام الدراسي الجديد. 

وأكدت «عاشور» أنها ستتابع كافة المدارس بجميع المراحل التعليمية على مستوى المركز والمدينة لحل كل المشكلات طبقا للقانون ورصد حالة النظافة العامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومدى الالتزام بالتعليمات الوزارية واستعدادات المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد وانتظام هيئة التدريس وجداول المناهج الدراسية وكل ماهو من شأنه تنظيم الدراسة والحفاظ على صحة وسلامة طرفى العملية التعليمية طبقا لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

كفر شكر محافظة القليوبية هيئة التدريس للعام الدراسي الجديد المتابعة المستمرة الإجراءات الاحترازية والوقائية النظافه العامة الشئون القانونية

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وائل لطفي

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