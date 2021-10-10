نيابة السلام تحقق فى واقعة «طالب الإتاوات»

تباشر نيابة السلام، اليوم، التحقيق في إصابة طالب لزميله بسلاح أبيض «كتر».

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم طالب بالمدرسة يأخذ أموالا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه تعدى عليه بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

بداية الواقعة بورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض كتر بعد مشاجرة نشبت بينهم أمام أحد المدارس بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.