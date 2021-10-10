السيسى: يجب التوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستستمر بالعمل على مساندة الجهود الجنوب سودانية الوطنية للاستقرار الداخلي، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب الجنوب سوداني، لمعالجة جذور التحديات الماثلة هناك، متابعًا: «أكدت في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سيلفا كير، من أجل تحقيق السلام في البلاد، والجهود المبذولة للمضي قدمًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، طبقًا لاتفاق السلام».



وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان: «تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية بمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على باقي دول المنطقة، وتوافقنا على استمرار التنسيق المشترك، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم، في إطار من المسئولية والمصلحة المشتركة».



وأوضح الرئيس، أن المباحثات تطرقت إلى مياه النيل، واستعراض التطورات الجارية بقضية السد الإثيوبي، إذ جرى التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق ضروري ملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، استنادًا لقواعد القانون الدولي، ومخرجات مجلس الأمن بهذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.

واختتم السيسي: «الرئيس سيلفا كير، أسعدني لقاؤهم اليوم، وما عكسه من تقارب برؤى البلدين، لمجمل القضايا، وهو سمة مميزة للعلاقات الوطيدة التي تجمع بلدينا».