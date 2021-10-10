شاب يحتفل بـ«بيج رامي» ويرسم له بورتريه: «يستحق الدعم»

حالة من السعادة سيطرت على المصريين، بعدما تمكنت اللاعبة سمر حمزة، من حصد أولى ميدالية في بطولة العالم للنساء في المصارعة، وفوز البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» تحقيق لقب بطولة «مستر أولمبيا 2021»، للعام الثاني على التوالي، في فئة الوزن المفتوح، ولقى فوزه احتفاء كبير.

وتوّج «بيج رامي»، لاعب كمال الأجسام، خلال الساعات الماضية، بلقب بطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، والتي تعد الأشهر على مستوى العالم والأكثر شعبية.

وقرر شاب يبلغ من العمر 17 عاما الاحتفاء بـ«فخر مصر» بيج رامي، على طريقته الخاصة، فرسم له صورة بورتريه.

ونشر الطالب الصف الثاني الثانوي، أحمد رمزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الصورة احتفالًا بابن بلده، والتي انتشرت بشكل واسع، ونالت إعجاب الكثير.

وعبر الطالب الصف الثاني الثانوي، أحمد رمزي في حديثه مع "الدستور"، عن سعادته بعد فوز«بيج رامي» للمرة الثانية على التوالي بمستر أولمبياد، قائلًا: "بيج رامي يفوز بمستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، ودا فخر كبير لمصر إنه قدر يحقق النصر مرتين ورا بعض".

وأضاف رمزي: «بيج رامي» يستحق كل الدعم فهو تمكن من تحقيق إنجاز كبير على مدار عامين على التوالي، وتحقيق إنجاز كبير بالفوز مرتين متتالتين.

جائزة «بيج رامي» بمستر أولمبيا

وحصل بيج رامي على المركز الأول واللقب، فيما جاء الأمريكي براندون كوري، ثانيا، وحل الإيراني هادي تشوبان في المركز الثالث، وجاء الأمريكي هانتر لابرادا في المركز الرابع، فيما حصد الأمريكي نيكولا والكر المركز الخامس.

وتنافس رامي في نسخة أولمبيا هذا العام مع 15 بطلًا هم الأمريكي براندون كوري، الإيراني هادي شوبان، الهولندي ويليام بوناك، الأمريكي أكيم وليامز، الكندي ايان فيلير، الأمريكي هانتر لا برادا ومواطنه جاستين رودريجز، الكندي ريجان جريمس، الإنجليزي جيمس هولنجيسد، الأمريكي باتريك مور، الإيطالي أندريه برشيتي، الأمريكي نيك والكر، الهولندي رولي وينكلر، المصري محمد شعبان ومواطنه حسن مصطفى.