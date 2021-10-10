العراق.. انتهاء عملية التصويت العام فى الانتخابات النيابية المبكرة

أُغلقت، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت بغداد.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزًا بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن "1249 مراقبًا دوليًا يشاركون في مراقبة الاقتراع العام، فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبًا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

عدد مراكز الاقتراع في الرصافة بلغ 1032

وأضافت الغلاي، أن "عدد مراكز الاقتراع في الرصافة بلغ 1032 وفي الكرخ 792 مركز اقتراع، وفي أربيل 498 مركزًا، وفي الأنبار 380 مركزًا، والبصرة 514 مركزًا، والسليمانية أكثر من 500 مركز، والديوانية 289 مركزًا، والمثنى 170 مركزًا، والنجف الأشرف 336 مركزًا، وبابل 413 مركز اقتراع، ودهوك 264 مركز اقتراع، وديالى 483 مركزًا وذي قار 440 مركزًا، وصلاح الدين 312 مركزًا، وكربلاء المقدسة 244 مركزًا، وكركوك 315 مركزًا، وميسان 230 مركزًا، ونينوى 753 مركزًا، وواسط أكثر من 300 مركز اقتراع".

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وأشرف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على الأمن الانتخابي في مقر العمليات المشتركة، فيما أصدر توجيهات خلال زيارته مقر العمليات المشتركة.

الجيش العراقي

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، إن"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان أول من أدلى بصوته اليوم مع فتح أبواب مراكز الاقتراع"، مبينًا أن "الكاظمي زار بعد ذلك مقر قيادة العمليات المشتركة، لمتابعة عملية الاقتراع العام بالتفصيل".

وأضاف اللواء رسول أن "توجيهات الكاظمي تضمنت أن تكون القوات المسلحة محايدة"، مؤكدًا أن "الكاظمي يشرف شخصيًا على خطة تأمين الانتخابات، ووجه بتوفير الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع".

وتابع أن "الكاظمي حث خلال الإدلاء بصوته المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات".

بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أية مشاكل فنية أو تقنية في مراكز الاقتراع.

وقالت رئيسة البعثة، فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي، إن "البعثة لم تسجل أي خروق منذ بدء التصويت العام".

وأضافت كرامون، أن "البعثة لم تسجل مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية في مراكز الاقتراع".

وأجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عملية قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام ضمن محافظة بغداد وبقية المحافظات.

تصنيف مراكز الاقتراع استنادًا إلى عدد المحطات

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية، حسن سلمان، في مؤتمر صحفي، إن "المفوضية أجرت 17 عملية قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام".

وأضاف سلمان أن "العملية أجريت استنادًا للمادة 38 من قانون الانتخابات الفقرة، أولًا التي نصت على اختيار محطة واحدة في كل مركز انتخابي لاجراء عملية العد والفرز اليدوي، واختيار المحطة سيكون مركزيًا في المكتب الوطني".

وتابع: "تم تصنيف مراكز الاقتراع استنادًا إلى عدد المحطات في كل مركز اقتراع، مثلًا هناك مركز اقتراع فيه أربع محطات، وهناك ست، وتم تصنيف المحطات على هذا الأساس والمجاميع التي ظهرت لدينا بعد التصنيف من 1 إلى 18 محطة، على اعتبار أن أصغر مركز فيه محطة واحدة وأكبر مركز فيه 18 محطة".