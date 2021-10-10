الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب «التنسيقية» يتفقد عددًا من مدارس البساتين في أول أيام الدراسة

نائب التنسيقية
نائب التنسيقية

تفقد النائب البرلماني محمد تيسير مطر، الأحد، عددًا من مدارس البساتين في أولى أيام العام الدراسي الجديد.

 رافق مطر في زيارته إلى مدارس مصطفى كامل الإعدادية والابتدائية والشيماء الثانوية بنات والهلال الأحمر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، ومحمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعبدالعزيز حسن، مدير إدارة دار السلام والبساتين. 

واطمأن مطر على سير الدراسة في يومها الأول وشدد على ضرورة التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وإيجاد حلول لتقليل الكثافة ومنع التزاحم، كما تحدث مطر مع عدد من الطلاب وطالبهم بضرورة الانتظام والالتزام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة» الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وضم وفد التنسيقية محمد سالم، عضو اللجنة الاقتصادية، ود. حنان وجدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية، والإعلامي أحمد عبدالصمد عضو التنسيقية، مع عدد من المسؤولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهى التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

محمد تيسير مطر النائب البساتين مدارس أولى أيام العام الدراسي الهلال الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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