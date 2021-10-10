الصين: كلمة رئيسة تايوان بمناسبة العيد الوطنى تتضمن حقائق مشوهة

وصفت الحكومة الصينة، اليوم الأحد، كلمة ألقتها تساي إنج وين، رئيسة تايوان بمناسبة العيد الوطني بأنها تحرض على المواجهة وتتضمن حقائق مشوهة.

وأضاف مكتب شئون تايوان في الصين أن السعي لاستقلال الجزيرة يغلق الباب أمام الحوار، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قالت تساي، إن تايوان ستواصل تعزيز دفاعاتها لضمان عدم تمكن أي أحد من إجبار الجزيرة على قبول المسار الذي تحدده الصين، والذي قالت إنه لا يوفر حرية ولا ديمقراطية وكررت دعوة لإجراء محادثات مع بكين.

وتأتي تصريحات تساي بعد يوم واحد من تأكيد الزعيم الصيني شي جين بينج على هدفه المتمثل في توحيد تايوان وذلك خلال احتفال بمناسبة الذكرى 110 لثورة 1911 التي أسست جمهورية الصين.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ أن فر القوميون الصينيون إلى هناك قادمين من البر الرئيسي في عام 1949 بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية الصينية أمام الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونج. وتعتبر بكين تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

وتصاعدت المخاوف بشأن الصراع مع توغل 150 طائرة عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية، في الفترة من الأول حتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو استفزاز أثار القلق في مختلف أنحاء المنطقة وفي واشنطن، وهي حليف عسكري رئيسي لتايوان.

وأرسلت الصين، اليوم الأحد، ثلاث طائرات حربية، بما فيها طائرتان مقاتلتان طراز جيه-16 وطائرة طراز يون-8، إلى منطقة الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الوطني التايوانية.

والأسبوع الماضي أرسلت الصين 52 طائرة إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية ما يمثل عددا قياسيا جديدا من الطلعات الجوية اليومية للطائرات الحربية فوق تايوان.

ويعد هذا أكبر عدد من التوغلات في يوم واحد بعدما أدانت الولايات المتحدة النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان ووصفته بـ"الاستفزازي" .