الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

للأسبوع الثانى.. «ما وراء المحيط» يحقق نجاحًا كبيرًا بمصر والإمارات

فيلم ما وراء المحيط
فيلم ما وراء المحيط

للأسبوع الثاني، يستمر عرض فيلم ما وراء المحيط للمخرج ماركو أورسيني في دور العرض المصرية والإماراتية ضمن جولته بالعالم العربي وبعد مشاركته في أكثر من مهرجان دولي. 

ويتتبع ما وراء المحيط القصة المروّعة للمغامرين عمر سمره وعمر نور، وتحدي التجديف الأصعب الذي خاضوه لعبور مسافة 3000 ميل بحري في المحيط الأطلنطي من جزر الكناري إلى أنتيغوا، وهي رحلة تجديف غير مدعومة ومحفوفة بالمخاطر، وتعتبر جزءا من سباق تجديف سنوي يُدعى تحدي الأطلنطي. 

أحداث الفيلم يتم روايتها على لسان من عاشوها، إذ يصوّروا أشكال المعاناة المختلفة التي خاضوها بها، ويحكوا بالتفصيل الأحاسيس المختلفة التي شعروا بها، والمغزى النهائي للرحلة.

ونال ما وراء المحيط إقبالاً جماهيريًا ضخمًا في عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة، وأشاد به الكثير من الفنانين والشخصيات العامة التي حضرت  العرض، ورفع لافتة كامل العدد، وحصل أيضاً على عرض كامل العدد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم من إخراج وإنتاج ماركو أنطونيو أورسيني، بالتعاون مع DHL ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المواهب السينمائية الصاعدة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي، وشارك في الإنتاج التنفيذي عمر سمره وعمر نور وجون جيوا وراجنهيلد إك، والموسيقى التصويرية من تأليف جورج أكوجني. وكانت النسخة الأولى من الفيلم قد عرضت ضمن سوق الفيلم بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، كما عُرض في سوق الفيلم الأوروبي ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم وترويجه في العالم العربي.

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