الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر في كوريا الجنوبية يستقبل الرئيس والمدير التنفيذي لشركات «هيونداي روتام»

سفير مصر في كوريا
سفير مصر في كوريا الجنوبية

استقبل دكتور حازم فهمي، سفير مصر في كوريا الجنوبية، يون بي لي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتام، ومجموعة من قيادات الشركة على حفل عشاء بدار سكن السفارة المصرية، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارته لمصر في شهر إبريل الماضي بشأن توطين صناعة عربات المترو ونظم الإشارات والإتصالات ومعدات التحكم والقيادة في مصر.

سفير مصر في كوريا الجنوبية

وقال السفير حازم فهمي أن يونج بي لي أعرب عن امتنانه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته للقاهرة، وهو الأمر الذي كان له أكبر الأثر في النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة، وأوضح أن مجموعة «هيواندي روتام» تتطلع إلى المشاركة في أعمال المراحل القادمة إلى العاصمة الإدارية من خلال توريد وتوطين صناعة عربات المترو التي تعمل بتكنولوجيا صديقة للبيئة.

وأشاد الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات «هيونداي روتام» بما لمسه خلال الزيارة من تقدم ملحوظ في كافة المجالات الإقتصادية، معربًا عن تطلعه إلى قيام المجموعة بتكثيف التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

 

مصر سفير مصر كوريا الجنوبية هيونداي الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية

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وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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